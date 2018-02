‘Ik zei tegen Ronaldo dat ik in Depay zijn opvolger zag’

Memphis Depay verdiende in 2015 een transfer naar Manchester United en sinds vorig jaar winter komt hij uit voor Olympique Lyon. Het verbaast Luís Campos niets dat de aanvaller het zo ver heeft geschopt in de voetballerij, want de huidige sportief directeur van Lille vond hem als tiener al grote indruk maken.

“De eerste keer dat ik Depay zag spelen, was hij erg jong. Hij was zestien of zeventien jaar oud. Ik stuurde toen een berichtje naar Cristiano Ronaldo: ‘ik heb jouw vervanger voor de toekomst gevonden’”, aldus de 53-jarige Portugees in een interview met RMC. Campos werkte eerder bij onder meer AS Monaco en Real Madrid.

“Depay is vandaag de dag gelukkig bij Lyon, maar een speler met zijn potentie zou moeten denken aan clubs als Real Madrid of Barcelona. Het is een kwestie van mentaliteit.” De 23-jarige Depay maakte voor een minimaal bedrag van 34 miljoen euro de overstap van PSV naar Manchester United, maar kwam daar niet uit de verf en kwam vrij snel op de reservebank terecht.

De 34-voudig international van het Nederlands elftal kwam op Old Trafford tot 7 doelpunten in 53 wedstrijden en vertrok in januari vorig jaar voor 18,5 miljoen naar les Gones. Door variabelen kan de transfersom in totaal tot 25 miljoen oplopen. Depay speelde tot dusverre vijftig duels voor Lyon en daarin was hij goed voor zestien treffers en zeventien assists.