Arsenal greep mis: ‘200 miljoen pond? Dan krijgt Man City 400 miljoen’

Arsenal bracht op de laatste dag van de transferperiode een bod van naar verluidt 13,5 miljoen euro uit op Jonny Evans, maar voor dat bedrag was West Bromwich Albion niet bereid om mee te werken. Zodoende speelt de dertigjarige centrale verdediger nog altijd op The Hawthorns, tot teleurstelling van Arsène Wenger.

De manager had de 67-voudig international van Noord-Ierland namelijk graag aan zijn selectie toegevoegd, zo vertelt hij in de Engelse media: “Ik heb meerdere keren aangegeven dat we hebben geprobeerd wat we konden, maar dat niet alles wat we wilden, is gelukt. Hij (Evans, red.) was niet beschikbaar voor wat wij ons konden veroorloven.”

Op de vraag waarom Wenger dan niet meer budget vroeg aan grootaandeelhouder Stan Kroenke, antwoordde de Fransman: “Als Kroenke tweehonderd miljoen pond beschikbaar had gesteld, dan gaat een Manchester City daar rustig overheen met vierhonderd miljoen.” Arsenal liet het zodoende bij de aanwinsten Henrikh Mkhitaryan en Pierre-Emerick Aubameyang.

West Bromwich wilde Evans alleen laten gaan voor een bedrag van circa 22,5 miljoen, zo meldde Sky Sports op deadline day. De aanvoerder heeft bij the Baggies nog een contract tot de zomer van 2019 en moet komende zomer of de winter daarop verkocht worden om de club nog wat op te leveren. Evans speelde tot dusverre 88 wedstrijden voor de club van manager Alan Pardew.