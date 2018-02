Kane beslist Londense derby in voordeel van Tottenham

Het is Arsenal niet gelukt om Tottenham Hotspur tot op één punt te naderen. De roodhemden gingen door een kopdoelpunt van Harry Kane met 1-0 onderuit en blijven daardoor op de zesde plaats in de Premier League steken. Het Tottenham van Mauricio Pochettino neemt de vierde plaats over van Liverpool, maar the Reds komen zondag nog in actie. Op Wembley waren zaterdag overigens 83.222 toeschouwers aanwezig: een record voor een wedstrijd in de Premier League.

Tottenham en Arsenal wisten het publiek op Wembley in de eerste helft nauwelijks te vermaken. In de eerste twintig minuten haalden de ploegen een hoog tempo, maar dat zakte daarna in en de kansen waren op één hand te tellen. Petr Cech moest plat nadat Shkodran Mustafi een gevaarlijke voorzet richting zijn eigen doel had gewerkt en Kane kopte over na een mooie indraaiende voorzet van Christian Eriksen. Tottenham had meer balbezit dan de bezoekers, maar deed daar over het algemeen niet heel veel mee.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane in de recente derby's tegen Arsenal: 🗓️ Wedstrijden: 7

⚽ Doelpunten: 7 🔥 KING KANE Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 februari 2018

De meegereisde supporters van Arsenal dachten na twaalf minuten dat hun favoriete ploeg op voorsprong zou komen: Jack Wilshere stuurde Pierre-Emerick Aubameyang met een splijtende pass weg, maar de recordaankoop uit Gabon werd teruggefloten vanwege buitenspel. Arsenal probeerde in het vervolg van het eerste bedrijf wel aanvallen in elkaar te knutselen, maar kon het Hugo Lloris nooit moeilijk maken. In de tweede helft was er al gauw meer spektakel te beleven, want na vier minuten viel de 1-0.

Kane torende na een voorzet van Ben Davies boven zijn bewakers uit en liet Cech kansloos met een kopbal. De international maakte zijn zevende doelpunt in zijn zevende Premier League-derby tegen de Londense buurman. Voor Cech betekende het een negatief record, want nog nooit kreeg hij in negen competitiewedstrijden op rij een treffer om de oren. De Tsjechische goalie mocht vervolgens van geluk spreken dat de achterstand niet verder opliep. Na 52 minuten was Kane dicht bij de 2-0, maar de spits kopte dit keer naast.

Arsenal kwam niet in de buurt van het doel van Lloris en moest het spel ondergaan. Arsène Wenger greep in en bracht Alexandre Lacazette en Alex Iwobi binnen de lijnen en na 68 minuten werd Lloris dan eindelijk een keer op de proef gesteld. De matig spelende Wilshere probeerde het van ver, maar Lloris redde knap. Heung-Min Son, Dele Alli, Kieran Trippier en Érik Lamela lieten vervolgens mogelijkheden liggen en door de minimale marge bleef het spannend, maar Arsenal kwam niet verder dan twee kansen voor Lacazette en ging dan ook met 1-0 onderuit. Het is de achtste nederlaag van het seizoen voor the Gunners.