‘Neymar en Mbappé krijgen bepaalde privileges bij Paris Saint-Germain’

Neymar en Kylian Mbappé krijgen tot op zekere hoogte een speciale behandeling bij Paris Saint-Germain, bevestigt ploeggenoot Adrien Rabiot. Het tweetal kwam afgelopen zomer naar Parijs; Neymar kostte 222 miljoen euro en Mbappé wordt gehuurd van AS Monaco, met een verplichte koopoptie van naar verluidt 180 miljoen euro.

Neymar en Mbappé vormen samen met Edinson Cavani een gevreesde voorhoede, die PSG heeft geholpen aan een voorsprong van tien punten op nummer twee Olympique Marseille. Hoewel Cavani de topscorer van de competitie is, wordt Neymar gezien als de echte ster. "Hij is iemand die wat privileges heeft. Voor Kylian geldt hetzelfde", beaamt Rabiot in gesprek met L'Équipe. "Ik stoor me er niet aan en ik besteed er ook geen aandacht aan. Van jaloezie is geen sprake. Neymar ziet zichzelf niet als een ster. In de kleedkamer is hij rechtdoorzee."

PSG stevent af op de landstitel en droomt tegelijkertijd van de Champions League. Woensdag wacht in het Santiago Bernabéu de eerste ontmoeting met Real Madrid in de achtste finale. PSG heeft geen eenvoudige loting achter de rug, weet Rabiot. "Real Madrid wil het seizoen redden. Ze zullen tot op het bot gemotiveerd zijn. Ze hebben veel ervaring in deze competitie, wij hebben dat minder. In mijn optiek is het fifty-fifty."