Manchester City somt negen overtredingen op en eist spelregelwijziging

Manchester City wil in gesprek met de scheidsrechters in de Premier League over meer bescherming voor voetballers. De koploper van Engeland is het aantal zware overtredingen zat en heeft zelfs een lijst opgesteld van negen charges op de eigen spelers. In alle negen gevallen werd de dader niet zwaar genoeg bestraft, is het oordeel van Manchester City.

De discussie over de overtredingen laaide begin deze maand op. Josep Guardiola vroeg openlijk om meer bescherming van de scheidsrechters; Raheem Sterling claimde dat spelers van Manchester City op het veld worden 'geslacht'. Bernardo Silva voegde eraan toe de spelers van de koploper 'gezocht' worden. Ze reageerden toen op de charges in het duel met West Bromwich Albion (3-0): Kevin De Bruyne en Brahim Diaz waren toen slachtoffer van zware tackles. Enkele dagen voor die wedstrijd liep Leroy Sané een ernstige blessure op na een tackle van Joe Bennett.

Manchester City wil de regels veranderen, zodat een incident na afloop ook nog beoordeeld kan worden als de scheidsrechter het tijdens de wedstrijd al opmerkte. Momenteel kunnen na afloop alleen overtredingen worden bestraft die niet werden opgemerkt door de arbitrage. Manchester City denkt volgens de BBC dat de meeste clubs in de Premier League het eens zouden zijn met een wijziging van die regel. Voetbalbond FA ziet niets in de voorgestelde regelwijziging, maar volgens Manchester City is de 'doos van Pandora' geopend door het besluit om schwalbes na afloop nog te bestraffen.

De club heeft een brief geschreven aan de Professional Game Match Officials Limited, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de scheidsrechtersaanstellingen in de Premier League. In de brief noemen the Citizens negen overtredingen, waarbij in zeven gevallen 'slechts' een gele kaart werd getrokken. Die konden na afloop dus niet zwaarder worden bestraft. Het gaat om overtredingen van Claudio Yacob op Ilkay Gündogan, Harry Kane op Raheem Sterling, Dele Alli op Kevin De Bruyne, Harry Maguire op Phil Foden, Jacob Murphy op Gündogan, Jason Puncheon op De Bruyne, Joe Bennett op Sané, James McClean op De Bruyne en Matt Phillips op Diaz.