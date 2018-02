‘Rafael van der Vaart is de beste speler met wie ik ooit heb samengespeeld’

Ricky van Wolfswinkel voelt zich thuis bij FC Basel. De aanvaller stond een groot deel van het seizoen buitenspel met een voetblessure, maar komt langzaamaan weer in actie. Van Wolfswinkel, vóór zijn blessure goed voor zeven treffers in elf duels, 'geniet echt' in Basel. "De club is geweldig en dat geldt ook voor de mensen die er werken. Er hangt een ontspannen sfeer."

De Zwitserse grootmacht bereidt zich voor op het tweeluik met Manchester City in de achtste finale van de Champions League. Dinsdag wacht voor eigen publiek de eerste ontmoeting. De Engelsen zijn torenhoog favoriet, erkent Van Wolfswinkel in een interview met World Football Index. "Maar in het voetbal maak je altijd een kans. Manchester City is een van de sterkste teams ter wereld, dus zullen sommigen zeggen dat we een kleine kans hebben."

"Over twee wedstrijden bezien zou je zeggen dat Manchester City doorgaat, omdat ze ook een goede kans maken om de Champions League te winnen. Maar wij gaan alles geven en blijven trouw aan ons wedstrijdplan. We gaan ook genieten van het moment", blikt de ex-aanvaller van onder meer Vitesse alvast vooruit. In het interview wordt hem ook gevraagd naar de beste speler met wie hij samenspeelde. Hij kiest voor Rafael van der Vaart.

"Als je doelt op teamgenoten, zou ik Van der Vaart zeggen. We speelden samen bij Real Betis. Als je met hem traint en samenwerkt, zie je de enorme kwaliteit die hij heeft", geeft Van Wolfswinkel aan. "Het was fantastisch om met hem te kunnen spelen. We voelden elkaar goed aan op het veld. We begrepen elkaars spel. Hij creëerde goede kansen voor mij en ik vind hem nog steeds een speler van wereldklasse."