Cillessen analyseert ‘wereldredding’: ‘Dan anticipeer je op wat hij doet’

Jasper Cillessen kreeg afgelopen week de nodige lof nadat hij met een katachtige reflex de gelijkmaker van Valencia voorkwam in het bekerduel, dat Barcelona uiteindelijk met 0-2 won. “Barcelona heeft een reservedoelman van het allerhoogste niveau in huis”, schreef Marca vrijdagochtend over de redding.

“Eerst ga je ervan uit dat hij (José Gaya, red.) op doel kopt. Dan zie je dat dat niet gebeurt en anticipeer je op wat hij doet. Dan schiet hij en steek je je arm uit, zodanig dat hij niet om je heen kan schieten”, analyseert Cillessen in gesprek met Ziggo Sport. Eerder dit seizoen voorkwam de sluitpost op schitterende wijze dat Bas Dost namens Sporting Portugal tot scoren kwam in het Camp Nou.

“In Barcelona was dat mijn mooiste redding, maar met uitduels erbij dan deze, ja”, vervolgt de sluitpost, die de bekerfinale van vorig seizoen bestempelt als zijn mooiste wedstrijd voor Barcelona. “Vanaf de bank was dat de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, dat was echt ongekend. Soms heb ik nog weleens het idee: wat gebeurde hier? Als je die beelden terugziet, dat was echt speciaal.”

Cillessen staat in de pikorde nog altijd lager dan Marc-André Ter Stegen. “Het is helaas wat gewoner geworden dat ik op de bank zit, ja. Ter Stegen en ik kunnen het goed vinden, weten wat we aan elkaar hebben. We maken elkaar ook beter, dat is dit jaar wel te zien”, concludeert de sluitpost, die buiten het voetbal weinig met collega’s omgaat. “Puur omdat we zoveel wedstrijden hebben en zo vaak hier zijn. Ik zie sommige jongens vaker dan mijn eigen familie en soms zelfs vaker dan mijn eigen vriendin.”