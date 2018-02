Mourinho sust gemoederen: ‘Ik heb nog nooit een probleem met hem gehad’

José Mourinho ontkent dat er sprake is van een akkefietje met Paul Pogba. De middenvelder van Manchester United deed vorige week zaterdag slechts 26 minuten mee tegen Huddersfield Town (2-0 zege); drie dagen daarvoor werd hij voortijdig naar de kant gehaald tegen Tottenham Hotspur (2-0 nederlaag) en dat was de eerste keer dat Pogba in dienst van Manchester United werd gewisseld. Pogba gaat volgens Mourinho goed om met de situatie.

"Paul stelt zich heel professioneel op. De afgelopen week gedroeg Paul zich niet anders dan hij normaal doet. Hij werkt hard en traint graag. Ik heb nog nooit een probleem met hem gehad", benadrukt Mourinho in de Engelse pers, daags voor het competitieduel met Newcastle United. Volgens de oefenmeester is het onrealistisch om te verwachten dat Pogba nu al op de toppen van zijn kunnen moet zitten. "Op zijn 24ste? Elke speler maakt een evolutieproces door tot het eind van zijn loopbaan. Als kind valt er meer te verbeteren, maar tot aan het eind van je carrière zijn er nieuwe dingen te leren en moet je omgaan met nieuwe situaties."

Afgelopen maandag zei Everton-aanvoerder Wayne Rooney dat Pogba het best opereert als 'box-to-box-middenvelder' zonder defensieve taken. Daar lijkt Mourinho het niet helemaal mee eens. "Ik heb de afgelopen week een paar keer moeten lachen. Ik ben niet Engels, maar ik ken de taal goed genoeg om te begrijpen wat ik bedoel met 'box to box'. Ik raakte wat verward door reacties van anderen, want voor mij betekent 'box to box' dat je goed moet verdedigen in het zestienmetergebied en genoeg fysiek, drang en uithoudingsvermogen moet hebben om in het andere zestienmetergebied te scoren, kansen te creëren, te koppen, etcetera."

"Volgens anderen betekent het dat je zonder defensieve taken speelt, maar dat is niet wat 'box to box' betekent. De vraag was op welke positie Paul het best is: hij is een middenvelder", legt de oefenmeester uit. "Hoe dat precies wordt ingevuld, ligt aan het tactische systeem. Maar hij zal altijd een middenvelder blijven. Wat dat betreft is er geen verwarring tussen Paul en mij." Pogba was dit seizoen goed voor zestien competitiewedstrijden. Daarin maakte hij drie doelpunten en bereidde hij negen keer een treffer voor.