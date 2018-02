Vrees voor Kluivert: ‘Die jongen zou eens met zijn vuist op tafel moeten slaan’

Justin Kluivert werd recent in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, al ontkrachtte de aanvaller later zelf die geruchten. Henk Spaan schrijft in zijn column dat hij bang is dat de vleugelaanvaller op jonge leeftijd de overstap zal maken naar het buitenland. Die angst heeft alles te maken met de zaakwaarnemer van Kluivert: Mino Raiola.

“Waar is Samet Bulut, een spits uit Ajax' opleiding en voormalig teamgenoot van Nouri en Van de Beek? Bulut 'zat' destijds bij Raiola. Nu hij in het tweede van Almere voetbalt, is Mino liever in Monaco, Nice of Manchester”, concludeert de columnist. Hij haalt ook Donyell Malen en Ricardo Kishna aan als voorbeelden. “Malen was misschien zestien. Waar speelt hij nu? In het tweede van PSV. Ricardo Kishna voetbalde in het eerste van Ajax.”

“Raiola verkocht hem als adolescent naar Lazio, dat hem uitleende aan Lille, dat hem aan ADO verhuurde”, vervolgt Spaan. Hij vreest eenzelfde scenario voor Kluivert. “Voordat over het hoofd van Justin Kluivert de schreeuwpartij tussen Raiola en Overmars begint, zou die jongen eens met zijn vuist op tafel moeten slaan. Als de zaakwaarnemer ook deze onderhandelingen laat springen, wordt Justins carrière opeens minder vanzelfsprekend.”