‘Zomerse transfer is geen optie voor ‘voorbeeldige’ Cillessen’

Jasper Cillessen denkt niet na over een vertrek bij Barcelona. SPORT schrijft dat de doelman voornemens is om ‘vele jaren’ bij de club te blijven, ondanks dat hij aanbiedingen heeft ontvangen van ‘verschillende Europese teams’. Cillessen heeft ook nog een contract tot medio 2021.

Alleen een ‘multimiljonaire aanbieding met een project van het hoogste niveau’ zou de 28-jarige Cillessen kunnen weglokken uit het Camp Nou, zo claimt de krant. Cillessen had mogelijk een andere keuze gemaakt als het Nederlands elftal zich had geplaatst voor het WK, want dan had hij zich in de kijker moeten spelen bij de deze week aangestelde bondscoach Ronald Koeman. Aangezien Oranje afwezig is in Rusland, voelt Cillessen niet de noodzaak om te vertrekken.

Bij Barcelona is men blij met de aanwezigheid van de 38-voudig international. SPORT schrijft dat Cillessen een ‘voorbeeldige houding’ aanneemt in de kleedkamer en er staat wanneer trainer Ernesto Valverde een beroep op hem doet. Dat bleek wel toen Cillessen donderdagavond in actie moest komen in de halvefinalewedstrijd van de Copa del Rey tegen Valencia (0-2 winst).

De 28-jarige Cillessen verrichtte een kwartier voor tijd een uitstekende redding op een inzet van dichtbij van José Gayá en kreeg na afloop de complimenten van de Spaanse media. ‘De redding van zijn leven’, zo kopte Marca: “Barcelona heeft een reservedoelman van het allerhoogste niveau in huis.” Mundo Deportivo sloot zich daarbij aan en sprak van een ‘brute redding’.