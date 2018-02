‘Het is te vroeg om hem te vergelijken met Arsenals beste speler ooit’

Pierre-Emerick Aubameyang staat zaterdag waarschijnlijk in de basis wanneer Arsenal het op Wembley opneemt tegen Tottenham Hotspur. De aanvaller scoorde vorige week zaterdag bij zijn debuut tegen Everton en wordt al vergeleken met Thierry Henry, niet in de laatste plaats omdat hij met rugnummer veertien speelt.

Arsène Wenger vindt het te vroeg voor dergelijke vergelijkingen, zo vertelt de manager aan de Engelse media: “Henry is de beste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Arsenal, dus het is niet gezegd dat Aubameyang evenveel doelpunten maakt. Maar waarom ook niet? Hij lijkt met de kwaliteit van zijn sprints op Henry. Alleen vind ik het een beetje vroeg om hem te vergelijken met de beste speler die hier ooit gespeeld heeft.”

“Aubameyang heeft nog maar één wedstrijd gespeeld, maar Henry is natuurlijk een goed voorbeeld om te volgen. Zijn manier van afmaken was briljant. Je maakt niet bij toeval ieder jaar zoveel doelpunten”, vervolgt de Fransman. De 28-jarige Aubameyang kwam in dienst van Borussia Dortmund tot 98 doelpunten in 144 competitiewedstrijden. Die cijfers zijn geen garantie dat de Gabonees ook de Premier League aan gort schiet, benadrukt Wenger.

“We weten dat het aantal doelpunten in andere competities niet zomaar overeenkomt met het aantal treffers dat de speler maakt in de Premier League. Toen we tegen Swansea City speelden, speelden we in de laatste 22 meter van het veld steevast tegen tien man. Dat zie je nergens anders in Europa. Het is vandaag de dag een stuk moeilijker om trefzeker te zijn in de Premier League”, zo wordt Wenger geciteerd door Sky Sports.