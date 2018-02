‘Van mij mag hij zo nu en dan ook wel eens wat vrolijker kijken, Hakim Ziyech’

Afgelopen week werd er veel gezegd en geschreven over Hakim Ziyech. In de wedstrijden tegen NAC Breda (3-1) en Roda JC Kerkrade (2-4) kwam de middenvelder tot scoren, maar zijn manier van juichen leverde de nodige discussie op. Paul Onkenhout concludeert in zijn column in de Volkskrant dat de houding van Ziyech de reden is van de kritische houding van de Ajax-aanhang.

“In het veld en voor de camera oogt hij ongeïnteresseerd. Leuk lijkt hij het allemaal niet te vinden. Permanent straalt hij wantrouwen uit”, schrijft de journalist. “Woensdag scoorde hij weer, in Kerkrade tegen Roda JC. Het was een schitterend en belangrijk (1-2) doelpunt. Hij juichte niet, maar sloeg alleen zijn armen over elkaar.” Onkenhout constateert dat er vervolgens het nodige gezegd en geschreven werd over de houding van Ziyech.

“Dat krijg je er nou van als je niet in de pas loopt. Van mij mag hij zo nu en dan ook wel eens wat vrolijker kijken, Hakim Ziyech”, vervolgt hij. “Maar ik zou het goed begrijpen als deze schitterende voetballer na de zomer zijn loopbaan vervolgt in een land waar ze hem niet constant lopen af te zeiken.”