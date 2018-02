Hakim Ziyech moet enkel Depay en Janssen voor zich dulden

Om kans te maken op het kampioenschap, kan Ajax zich geen misstap meer veroorloven. De Amsterdammers hopen op puntverlies en dienen zelfs af te rekenen met FC Twente, dat twee punten boven de hekkensluiter staat en een zege ook goed kan gebruiken. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 12.30 uur.

o Ajax verloor geen van de laatste twaalf thuisduels met FC Twente in de Eredivisie.

o FC Twente heeft tegen de Amsterdammers een hoger verliespercentage (60,2%) dan tegen iedere andere tegenstander in de Eredivisie.

o FC Twente kwam al 220 speelminuten niet tot scoren in de Johan Curijff ArenA; de laatste Twentse treffer kwam van de voet van Hakim Ziyech op 15 februari 2015.

o Hakim Ziyech is dit seizoen voor het vierde seizoen op rij betrokken bij 200 of meer doelpogingen (2 seizoenen voor FC Twente, 2 seizoenen voor Ajax). In die periode deden enkel Memphis Depay (2014/15) en Vincent Janssen (2015/16) dat verder in een seizoen.

o Op basis van zijn Expected Assists (een weging van zijn gecreëerde kansen en de historische uitkomst van dit soort kansen) had Hakim Ziyech al op vier assists meer kunnen staan dan dat hij nu staat (12 om 8), het grootste negatieve verschil in de Eredivisie dit seizoen.

o Amin Younes was tegen FC Twente verantwoordelijk voor meer goals (2) en assists (3) dan tegen iedere andere Eredivisieploeg.

o FC Twente wist voor het eerst sinds oktober 2007 in drie Eredivisieduels op rij niet te scoren, in november 1988 bleven de Tukkers voor het laatst doelpuntloos in vier wedstrijden op rij.

o FC Twente staat op zestien punten na 22 wedstrijden: een laagterecord omgerekend naar drie punten per overwinning. Ten tijde van het tweepuntensysteem had FC Twente enkel in 1982/83 ook zo weinig punten na 22 speelronden.

o Oussama Assaidi, die voor de vijftigste keer bij een Eredivisiedoelpunt betrokken kan zijn (28 goals en 21 assists in 115 duels), kwam tegen Ajax nog nooit tot een goal, assist of overwinning.

o Hidde ter Avest ondernam de meeste tackles van alle spelers in de Eredivisie (74), maar heeft van alle spelers met minstens vijftig tackles het laagste slagingspercentage (59%).