Guardiola haalt uit: ‘De prestigieuze analist kan zeggen wat hij wil’

Manchester City bleef vorige week steken op een 1-1 gelijkspel tegen Burnley, maar na afloop ging het niet zozeer over het puntverlies van the Citizens. Manager Josep Guardiola besloot, mede door de volle ziekenboeg, een plekje op zijn reservebank open te laten en dat kwam hem op forse kritiek van onder meer Gary Neville te staan. Voor de wedstrijd tegen Leicester City heeft de Spanjaard nu weer zijn hele reservebank gevuld.

“Ik denk dat het een grap is. Ik denk dan: bel een jeugdtrainer van Manchester City en vraag welke speler een boost verdient, wie er hard gewerkt heeft tot nu toe. Neem zo’n jongen mee, laat hem meereizen met het team, laat hem de materiaalman helpen, zet hem op de bank en laat hem ervaren hoe het is tijdens een Premier League-wedstrijd”, zei Neville vorige week tegenover Sky Sports.

Guardiola laat nu weten dat hij weer een volledige, achttienkoppige selectie heeft samengesteld voor de thuiswedstrijd tegen Leicester City. Vorige week behoorden er nog zeventien spelers tot de wedstrijdselectie van the Citizens. “Het was de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets deed. Maar geloof me, iedereen was geblesseerd. Ik weet niet of ik het nog een keer zou doen. Het managen van een club is niet als een boek, waarin je elke keer dezelfde dingen meemaakt”, wordt Guardiola gedurende de persconferentie geciteerd door verschillende Engelse media.

“Het is niet zo dat je de regels kunt volgen. De ene keer beslis je dit, de andere keer beslis je dat. De prestigieuze analist kan zeggen wat hij wil, ik neem de beslissingen”, vervolgt de Spaanse manager van Manchester City. “Voor de thuiswedstrijd tegen Leicester City heb ik nu weer een selectie met achttien spelers, dus Neville kan blij zijn. Leicester heeft nog altijd de fundamenten van de kampioensploeg, het is een sterke ploeg. Je moet niet vergeten dat ze twee jaar geleden nog kampioen werden en de meeste spelers zijn er nog.”