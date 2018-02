‘Ik moest kiezen tussen Arsenal en Tottenham en koos voor Spurs’

Jan Vertonghen maakte in 2012 de overstap naar Tottenham Hotspur en had Ajax toen ook kunnen inruilen voor Arsenal. “Het was zo dichtbij als het maar zijn kon”, erkent de verdediger in gesprek met de Daily Mirror. Vertonghen neemt het zaterdagmiddag met the Spurs op tegen de stadsgenoot.

“Mijn zaakwaarnemer is toen naar Arsenal gegaan. Ik was er zelf niet bij, maar het was erg respectvol en aan het einde moest ik een keuze maken. Ik koos voor Tottenham en denk dat het goed heeft uitgepakt. Ik had het gevoel dat ik bij een geweldig team terechtkwam, met geweldige plannen. De gesprekken met de mensen op de club waren uitstekend en ik ging op mijn gevoel af. That’s it”, aldus Vertonghen.

De dertigjarige Belg speelde tot dusverre 237 wedstrijden voor Tottenham en daarin kwam hij tot tien doelpunten en vijf assists. Prijzen won hij nog niet met zijn huidige werkgever. “We hebben het erg goed gedaan. We bouwen aan een geweldig team met de manager en met het nieuwe stadion dat eraan zit te komen. Ik heb er zeer, zeer veel vertrouwen in dat we snel een prijs zullen winnen. Je wil altijd prijzen winnen en finales spelen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat als je eenmaal een prijs wint, de rest zal volgen. We gaan voor de FA Cup en de Champions League en proberen in de top vier van de Premier League te eindigen. We hebben dus drie doelen. Hier spelen we voor en we zijn ervan overtuigd dat we kunnen blijven presteren”, besluit Vertonghen. Tottenham staat momenteel met 49 punten op de vijfde plaats in de Premier League en heeft één punt minder dan nummer vier Chelsea.