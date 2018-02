‘Mocht hij het WK spelen, dan is Ajax hem kwijt’

Nicolás Tagliafico heeft weinig tijd nodig gehad om te wennen bij Ajax. De 25-jarige linkerverdediger kwam begin januari voor vierenhalf miljoen euro over van Independiente, werd bij zijn debuut tegen Feyenoord uitgeroepen tot man van de wedstrijd en was in vier competitiewedstrijden reeds goed voor drie assists.

Columnist annex journalist Henk Spaan is onder de indruk van wat de enkelvoudig Argentijns international tot dusver laat zien, zo schrijft hij in Het Parool: “'Nico is niet alleen maar een cultheld (dan denk ik toch eerder aan Melvin Platje en Stijn Vreven) maar Tagliafico is na Hakim Ziyech Marc Overmars’ beste aankoop tot nu toe. Mocht hij het WK spelen, dan is Ajax hem kwijt”, aldus Spaan.

Tagliafico leverde zijn vorige club uit Avellaneda naar verluidt vierenhalf miljoen op, een bedrag dat door een doorverkooppercentage van vijftien procent verder kan oplopen. Hij tekende een contract voor vierenhalf jaar in de Johan Cruijff ArenA en komende zondag neemt hij het met Ajax op tegen FC Twente.