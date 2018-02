Van Persie: ‘Het hangt van Van Bronckhorst en zijn staf af’

Robin van Persie speelde 102 interlands voor het Nederlands elftal en kwam in augustus voor het laatst in actie voor Oranje. Hij deed toen 26 minuten mee in de met 4-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Nu Van Persie zijn eerste doelpunt heeft gemaakt sinds zijn rentree bij Feyenoord en langzaam in vorm geraakt, is het de vraag of hij weer een kans maakt om opgeroepen te worden.

De 34-jarige Van Persie erkent in De Telegraaf dat hij nooit heeft bedankt voor Oranje en dat men in Ronald Koeman een nieuwe bondscoach heeft, zou voor hem eventueel ook goed kunnen uitpakken. “Ik heb het gelezen. Maar ik ben net bij Feyenoord, ik geniet van de momenten die ik nu heb en waartoe die gaan leiden. Ik ben net een paar weken bezig, ben een paar keer ingevallen en heb voor het eerst in vijf maanden een goal gemaakt.”

Van Persie maakte donderdag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op fraaie wijze zijn eerste treffer sinds zijn terugkeer in De Kuip. Een deel van Het Legioen schreeuwt om een basisplaats voor de routinier of in ieder geval meer speelminuten, maar Van Persie laat dat aan Giovanni van Bronckhorst: “Kijk, Gio is niet mijn fitnesstrainer. Hij is niet alleen trainer van mij, maar van 25 jongens. Dat besef ik en het enige wat ik kan doen is elke dag hard werken, positief zijn en de jongens helpen waar ik kan.”

“En, niet te vergeten, proberen op het veld het verschil te maken. Ik moet gewoon de ploeg helpen. Dat is mijn rol. Dan hangt het af van Gio en zijn staf, want hij werkt met een heel team, hoe ze dat verder invullen. Het belangrijkste voor Gio is dat hij Feyenoord elke week laat winnen”, besluit Van Persie, die het met Feyenoord komende zondag opneemt tegen Vitesse. De Arnhemmers staan zevende en hebben vijf punten minder dan Feyenoord.