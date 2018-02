‘Er wordt meer geklaagd buiten PSV dan bij PSV zelf’

PSV gaat zaterdag op bezoek bij Sparta Rotterdam en kan dan een volgende stap zetten naar het kampioenschap. De club uit Eindhoven staat zeven punten ‘los’, maar krijgt dit seizoen desondanks de nodige kritiek te verwerken omdat het spel te weinig aanvallend en spectaculair zou zijn. Sparta-trainer Dick Advocaat stelt dat Phillip Cocu zich niet zoveel van die kritiek moet aantrekken.

“Als iedereen zegt dat het niet zo goed is, maar je staat het hele jaar bovenaan, dan heb je er dus echt wel verstand van”, zo wordt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal en ex-coach van onder meer PSV geciteerd door De Telegraaf. “Hij is een heel realistische coach die het uitstekend doet en veel succes heeft. Als voetballer heeft hij ook lang bij Barcelona gespeeld, is daar aanvoerder geweest. En dan vanuit de A1, net als Frank de Boer, direct hoofdtrainer worden en het dan zo goed doen: petje af. Daar heb ik groot respect voor.”

“Zonder kwaliteit kun je geen zeven punten los staan. Er wordt meer geklaagd buiten PSV, dan bij PSV zelf”, vervolgt Advocaat. “Misschien ís de kwaliteit wel dat het allemaal niet zo geweldig oogt, maar dat zij wel op de juiste momenten die goal maken. Het gaat vaak niet om hoe, maar dát je het doet. Dat kan geen geluk zijn.” Waar PSV om de titel strijdt, daar is Sparta verwikkeld in de strijd tegen degradatie. De Kasteelheren hebben na 22 speelronden veertien punten verzameld en dat zijn twee punten minder dan Roda JC Kerkrade en FC Twente.

PSV won dit seizoen overigens negen keer met één doelpunt verschil en van de vier trainers met minstens honderd overwinningen met PSV in de competitie won Cocu er procentueel gezien het meest met minimaal verschil (34,4%) en Dick Advocaat het minst (25,2%). Advocaat staat zaterdag voor de tiende keer als trainer tegenover PSV in de Eredivisie en won slechts één van de eerste negen duels, in november 1988 met Haarlem.