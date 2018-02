Voormalig middenvelder van Man United overlijdt op 36-jarige leeftijd

Liam Miller is op 36-jarige leeftijd komen te overlijden. De oud-middenvelder werd in november gediagnosticeerd met alvleesklierkanker en lag sindsdien in het ziekenhuis. Miller kwam tussen 2004 en 2009 21 keer uit voor de nationale ploeg van Ierland.

Miller komt uit de jeugdopleiding van Celtic en speelde later voor onder meer Manchester United, Leeds United, Sunderland en Queens Park Rangers. Onder manager Sir Alex Ferguson kwam hij tussen 2004 en 2006 tot twee doelpunten in 22 wedstrijden voor the Red Devils.

Miller won twee prijzen in zijn carrière: de Schotse Premier League in het seizoen 2003/04 en in het seizoen 2006/07 promoveerde hij met Sunderland naar het hoogste niveau van Engeland. Miller zette begin 2017 een punt achter zijn loopbaan. Zijn laatste club was Wilmington Hammerheads in de Verenigde Staten.