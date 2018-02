‘Patat en frikandellen, voor een goede en vette bodem voor het bier’

De Graafschap boekte vrijdagavond tegen FC Volendam de derde zege op rij (2-1) en deed goede zaken in de strijd om de periodetitel. Het biertje zal De Superboeren tijdens het carnavalsfeest zodoende nóg beter smaken, maar Henk de Jong zal zeker niet vooraan lopen in de polonaise.

“Deze Fries niet, hoor”, zei de trainer op de vraag van FOX Sports of hij ook carnaval gaat vieren. “Hier in Doetinchem kunnen ze het, maar ik weet niet eens hoe dat moet, joh. Of ik ze vrij geef? Ja, wat denk je. Maandag staan ze allemaal in de feesttent”, glimlachte de 53-jarige Drachtenaar.

Toffe beelden! 👍 Filip Bednarek die na afloop de tribunes opklimt en meezingt met de supporters van De Graafschap! 👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 9 februari 2018

“Ik laat iedereen mooi zijn gang gaan. Maandag gaan we trainen. Dan gaan de jongens aan de patat en de frikadellen voor een goede vette bodem voor het bier. Dan mogen ze naar de Spiegeltent en feestvieren. Dan aan het bier, daar krijgen ze kracht van. En dan dinsdagmiddag weer trainen en zijn we er vrijdag weer klaar voor.”

De Graafschap won door een dubbelslag van Mark Diemers en staat nu met 38 punten op de zesde plaats in de Jupiler League. In de derde periode staan de Achterhoekers met negen punten op een gedeelde derde plaats. Jong Ajax heeft tien punten, maar dingt niet mee om promotie en FC Dordrecht staat met twaalf punten eerste.