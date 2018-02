‘Ik moet Chelsea respecteren, maar Real Madrid blijft Real Madrid’

Álvaro Morata maakte in de zomer de overstap van Real Madrid naar Chelsea, maar sluit niet uit dat hij op een dag terugkeert in het Santiago Bernabéu. De spits ligt nog vier seizoenen vast op Stamford Bridge, maar Real zal altijd in zijn hart blijven zitten, zo vertelt hij in een interview in het programma Espacio Reservado.

Journalist Júlio Maldonado vroeg of Morata zou teruggaan als Real bijvoorbeeld ‘morgen’ belt om hem weer onder contract te nemen: “Ik moet Chelsea respecteren, dat veel moeite heeft gedaan om mij te halen. En ik ben hier gelukkig. Maar Madrid zal altijd Madrid blijven”, zo liet de 25-jarige aanvaller ruimte voor speculatie.

Morata kan vanwege een rugblessure niet meedoen in de Premier League-wedstrijd van komende maandag tegen West Bromwich Albion en mist mogelijk ook de eerste ontmoeting met Barcelona in de Champions League. Antonio Conte kon vrijdag op de persconferentie echter nog geen duidelijkheid verschaffen.

“Je vraagt me hoelang hij eruit ligt. Misschien heeft hij één dag nodig, misschien een maand of ligt hij er de rest van het seizoen uit. Ik weet het niet. Ik ben wel een beetje bezorgd, want we weten allemaal hoe belangrijk deze speler is. We proberen een oplossing te vinden om de pijn in zijn rug te verminderen”, zo werd Conte geciteerd door het journaille.