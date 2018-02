Younes: ‘Ik was niet bang, maar wel benieuwd naar wat er zou gebeuren’

De overgang van Amin Younes naar Napoli leek in kannen en kruiken, maar op het laatste moment ketste de transfer af. Zodoende is de Duits international in ieder geval het komende half jaar nog te bewonderen in het shirt van Ajax. Afgelopen woensdag tegen Roda JC Kerkrade (2-4) viel Younes in en werd hij warm onthaald door de fans van Ajax, wat leidt tot blijdschap bij de aanvaller.

"Ik vond het een geweldige actie van de supporters", zegt Younes, die vanwege familieomstandigheden afzag van een stap naar Italië, in gesprek met Ajax TV. "Dat geeft meteen een goed gevoel. Dat is heel leuk voor mij. Ik was niet bang, maar wel benieuwd naar wat er zou gebeuren. Ik ben een Ajax-speler en Ajax blijft een bijzondere club voor mij. Het maakt niet uit wat er in de toekomst gebeurt, Ajax blijft altijd speciaal."

"Nu moet ik aan de slag gaan, fit worden en weer in vorm komen. Ik ben blij om hier te zijn. Ik ben speler van Ajax en het maakt mij niet of ik bij Ajax 1, 2 of 3 speel, ik geef gas", aldus Younes, die maandag met Jong Ajax meedeed. "Ik vond het leuk om met de jongens te spelen. Het zijn goede jongens. Een compliment ook aan Jong Ajax. Echt fantastisch."