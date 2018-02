Ajax morst na spektakelstuk; De Graafschap koploper in periode

De beloften van Ajax hebben de uitwedstrijd tegen Telstar punten laten liggen. Het team van Michael Reiziger leek na een 2-0 achterstand met 2-3 te winnen in Velsen-Zuid, maar het werd toch nog gelijk. De Graafschap boekte tegelijkertijd een 2-1 overwinning op FC Volendam en nam de koppositie in de derde periode van die ploeg over. FC Oss en FC Den Bosch haalden vrijdagavond flink uit.

Telstar - Jong Ajax 3-3

Norbert Alblas zal waarschijnlijk niet goed slapen. De doelman liet de bal na een harde vrije trap van Mohamed Hamdaoui uit zijn handen glippen en daardoor kwam de thuisploeg na 25 minuten op voorsprong. Alblas had Ajax daarvoor overigens nog met een paar ingrepen voor een achterstand behoed. Telstar leek vlak voor rust op 2-0 te komen, maar werd afgevlagd vanwege buitenspel. In de tweede helft verdubbelde Andrija Novakovich de marge, op aangeven van Hamdaoui, maar in een tijdsbestek van zeven minuten werd het gelijk. Mateo Cassierra schoot van afstand raak voor de 2-1 en Zian Flemming kopte raak op aangeven van Teun Bijleveld. Ajax leek via de mee opgekomen Luís Orejuela zelfs nog de driepunter pakken, want hij tekende na 73 minuten voor de 2-3. In de 88e minuut kwam Telstar na een scrimmage echter langszij: Jerdy Schouten kwam op het scorebord terecht.

BLUNDER! ?? Telstar 1963 NV komt op 1-0 tegen Jong AFC Ajax door deze fout! Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 9 februari 2018

FC Oss - Almere City FC 5-1

Almere zorgde voor de eerste dreiging, maar het was Oss data ls eerste toesloeg. Istvan Bakx benutte de eerste kans, maar na een kwart wedstrijd kwam Almere langszij. Arsenio Valpoort omspeelde de keeper na een pass van Jergé Hoefdraad en prikte binnen: 1-1. Oss stelde hierna orde op zaken: Richard van der Venne schoot overhoeks raak en Hüseyin Dogan zette de 3-1 ruststand op het bord. Na de pauze werd het alleen maar erger voor De Zwarte Schapen, want via een intikker van Van der Venne en een krullend schot van diezelfde middenvelder werd het 5-1 in het Frans Heesen Stadion.

De Graafschap - FC Volendam 2-1

Mark Diemers maakte tegen Jong FC Utrecht een hattrick en was ook dit keer belangrijk. De middenvelder opende op slag van rust de score door een rebound te benutten, nadat de bal via verdediger Daan Klinkenberg de lat had geraakt. De 1-0 was verdiend, want De Graafschap was de betere partij. Daryl van Mieghem liet twee goede kansen liggen en aan de andere kant voorkwam Filip Bednarek een treffer van Enzo Stroo. Na de onderbreking stond Bednarek opnieuw goed op te letten, bij inzetten van Kevin Visser en Klinkenberg. De Graafschap ontsnapte en na ruim een uur spelen maakte Diemers er 2-0 van op De Vijverberg. In de slotfase deed Joey Veerman met een rebound nog wat terug en daar bleef het bij.

FC Den Bosch - FC Eindhoven 4-0

FC Den Bosch trok de wedstrijd na een gezapige beginfase steeds meer naar zich toe en de beste kans was voor Sven Blummel, die de buitenkant van de paal raakte. Na ruim een half uur spelen was het wél raak: Jordy van der Winden ontving een breedtepass en rondde beheerst af. Mart Lieder, Dennis Kaars en Muhammed Mert kregen hierna mogelijkheden, maar het bleef 1-0. In het tweede bedrijf hoopte FC Eindhoven wat terug te doen, maar na een uur werd het 2-0. Niek Vossebelt scoorde met een volley na een voorzet van Luuk Brouwers en daar bleef het niet bij. Blummel verzorgde de 3-0 en Vossebelt knalde een kwartier voor tijd de 4-0 binnen op De Vliert. Dat was tevens de eindstand.

SC Cambuur - MVV Maastricht 0-2

Martijn Barto, die zijn tweehonderdste wedstrijd namens Cambuur speelde, was in het eerste bedrijf de gevaarlijkste man aan de kant van de Friezen, maar de aanvaller had het vizier niet op scherp staan. Halverwege de eerste helft viel de grootste kans te noteren, maar Barto trof de paal. Ook de uitploeg had mogelijkheden de score te openen, maar men wist het scorebord niet in beweging te brengen. In de tweede helft wederom gevaar aan beide kanten, maar het was invaller Tuur Houben die zijn ploeg de winst bezorgde door van dichtbij binnen te schuiven. Vlak voor tijd maakte invaller Samy Mmaee nog de 0-2.

Jong FC Utrecht - RKC Waalwijk 5-2

De Domstedelingen staan stijf onderaan in de Jupiler League, maar wisten vrijdagavond wel eenvoudig te winnen van RKC Waalwijk. De bezoekers kwamen na een kwartier spelen nog wel op voorsprong via Ingo van Weert, maar daarna werd Utrecht wakker en scoorde het in een tijdsbestek van vijftien minuten vier keer. Sylla Sow bracht zijn ploeg op fabuleuze wijze op 1-1, waarna Mahamed Mallahi ook het net vond. Beide spelers scoorden even later weer, waardoor Utrecht met een 4-1 voorsprong de kleedkamer opzocht. Na de thee wist Sow nogmaals Etienne Vaessen te passeren en kon Van Weert in blessuretijd de eer namens het bezoek redden met zijn tweede treffer.