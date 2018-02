‘Ik heb het meegemaakt bij Feyenoord, daar word je ook niet vrolijk van’

Ruud Vormer won woensdagavond in België niet geheel verrassend de Gouden Schoen. De middenvelder is vrijdag op een persconferentie echter niet geheel in zijn sas, aangezien donderdagavond Club Brugge in de beker werd uitgeschakeld door Standard Luik. Vormer zegt dat het een bijzondere week is en geniet na van zijn winst van de Gouden Schoen.

"Ik zal het nooit vergeten, Louis van Gaal die de schoen uitreikt. Ik vond zijn woorden ook heel mooi. Om mijn ouders zo te zien op het feestje, dat maakte me ook heel blij. Je moeder zien huilen, dat doet wat met je. Gisteren was er dan mijn vader die het veld opkwam, dat had ik ook niet verwacht", aldus Vormer, geciteerd door onder meer Sporza.

Ruud Vormer wint de Gouden Schoen, maar het is toch echt KONING LOUIS?? die de show steelt op het podium! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 februari 2018

Vormer ligt momenteel tot medio 2020 vast en Club Brugge wil het contract van de Nederlander graag verlengen. De ex-speler van Feyenoord, Roda JC Kerkrade en AZ zegt open te staan voor een nieuwe verbintenis. "Soms moet je blij zijn met wat je hebt. Ik voetbal elke week, mijn gezin heeft het goed. Het is leuk leven en goed eten in België, wat wil je nog meer?"

De middenvelder denkt onder meer terug aan zijn tijd bij Feyenoord, waar zijn voetbalkwaliteiten nauwelijks tot uitdrukking kwamen. "Ik heb het meegemaakt bij Feyenoord, elke wedstrijd op de bank. Daar word je ook niet vrolijk van. Je kan dan miljoenen verdienen, die wil je meteen inruilen om op het veld te staan", aldus Vormer, die door de prijs weer gelinkt wordt aan Oranje. "Ik heb de bondscoach (Ronald Koeman, red.) nog niet gehoord. Ik ben daar ook totaal niet mee bezig."