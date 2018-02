Real Madrid krijgt advies: ‘Er gaat niets meer van hem uit, heel raar’

Karim Benzema maakte dit seizoen slechts twee doelpunten in vijftien competitiewedstrijden en maakte slechts vijf keer de negentig minuten vol in LaLiga. Jean-Pierre Papin concludeert in een interview met AS dan ook dat de klad er een beetje in zit bij zijn dertigjarige landgenoot.

“Persoonlijk had ik een nummer negen gekocht, maar dat is mijn mening. Ik denk namelijk dat Real zich moet versterken”, aldus de 54-jarige Papin, die 55 interlands speelde en uitkwam voor onder meer Olympique Marseille, AC Milan en Bayern München. “Het beste voorbeeld is Benzema. Hij scoorde vaak, maar nu gaat er niets meer van hem uit. Hij lijkt niet eens meer dreigend en dat is raar.”

“Maar niemand weet beter wat het team nodig heeft dan Zinédine Zidane”, gaat Papin verder. “Hij kent de groep en heeft vertrouwen in zijn spelers. Hij zat de laatste twee seizoenen niet verkeerd met zijn beslissingen, dus we moeten hem vertrouwen. Ik respecteer Zidane zeer. Het is geweldig wat hij heeft gepresteerd.”

Benzema maakte in de zomer van 2009 de overstap van Olympique Lyon naar Real en heeft er nog een contract tot medio 2021. Als mogelijke nieuwe spitsen voor De Koninklijke worden onder anderen Robert Lewandowski (Bayern München), Mauro Icardi (Internazionale) en Harry Kane (Tottenham Hotspur) genoemd.