Advocaat wijst pupil op Suárez: ‘Hij zei dat hij meer een Real-man was’

Dick Advocaat nam deze winter het roer over bij Sparta Rotterdam, maar na vijf wedstrijden onder de voormalig bondscoach van Oranje bezet de club nog altijd de laatste plaats in de Eredivisie. Fred Friday wanhoopt echter niet en ziet kansen, ook wanneer zaterdag koploper PSV op bezoek komt op Het Kasteel.

"Waarom zouden we tegen PSV geen kans krijgen? Iedere ploeg krijgt kansen tegen ze. Ik heb geen oordeel over het spel van PSV. Natuurlijk win je het liefst met attractief voetbal, maar ik wil best winnen als we wat minder goed spelen hoor", zegt de huurling van AZ in gesprek met Voetbal International. Friday zegt dat het gebrek aan doelpunten vooral te wijten is aan pech.

"We krijgen zo veel kansen en maken zo weinig goals, het is echt pech. De spirit is goed, maar de goals blijven uit." Advocaat is het niet eens met zijn pupil. "Scoren is een kwaliteit. Niet nadenken, gewoon doen. Het heeft niets met zelfvertrouwen te maken. Ik vroeg hem (Friday, red.) of hij wel eens naar Barcelona kijkt, naar Luis Suárez. Hij zei dat hij meer een Real Madrid-man was. Hij werkt keihard, maar soms doet Fred te veel, wil hij te veel, zie ik hem aan de zijkant lopen."

Advocaat zegt dat Friday ervoor moet zorgen hij de 'finale-bal' krijgt. "Daar ben je spits voor. Je staat er om die goal te maken. Suárez heeft dat. Altijd de juiste plek, daar moet-ie zijn. Of je moet kunnen spelen zoals Lionel Messi, maar dat lukt niet", aldus Advocaat, die veel respect heeft voor PSV. "Ik denk dat ze ontzettend veel plezier hebben om wat iedereen van ze vindt als ze naar de ranglijst kijken. Zo ben ik zelf ook wel, het gaat om winnen."