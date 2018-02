Man City is akkoord over ‘man van vijftig miljoen’

Juventus heeft grof geld over om José Gayá los te weken bij Valencia. De Italiaanse topclub is bereid de transferclausule van de verdediger van dertig miljoen euro te lichten. (Fichajes)

David Moyes zegt dat Patrice Evra mogelijk tegen Watford al in actie komt. De verdediger, die sinds zijn ontslag bij Olympique Marseille clubloos was, verbond zich deze week aan West Ham United. (Diverse Britse media)