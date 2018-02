‘Ajax is sterker dan PSV en Feyenoord uit de transferperiode gekomen’

Ajax is het sterkst uit de transferperiode gekomen, zo vindt een deel van de bezoekers van Voetbalzone. De Amsterdammers versterkten zich met de verdedigers Nicolás Tagliafico en Rasmus Nissen Kristensen, terwijl zij Deyovaisio Zeefuik op huurbasis lieten gaan naar FC Groningen.

Naast Tagliafico en Nissen Kristensen kwam ook Perr Schuurs naar de Johan Cruijff ArenA, maar de centrale verdediger van Fortuna Sittard sluit pas in de zomer aan. Amin Younes bleef uiteindelijk toch bij Ajax; zijn transfer naar Napoli ketste op het allerlaatste moment af. In de ogen van duizenden lezers is Ajax beter uit de window gekomen dan de concurrentie.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll Welke club uit de traditionele top drie is wat jou betreft het best uit de winterse transferperiode gekomen? Er werden ruim 9.500 stemmen uitgebracht en bijna de helft van hen, 49 procent, koos voor Ajax. 37 procent van de stemmen ging naar PSV en 14 procent naar Feyenoord.