Gattuso: ‘Hij verwelkomde mij door in mijn sokken te poepen’

Gennaro Gattuso speelde jarenlang bij AC Milan en groeide uit tot icoon van de club, maar voor zijn tijd bij de Italiaanse grootmacht was de oud-middenvelder vijftien maanden actief bij Rangers FC. De huidige oefenmeester van i Rossoneri speelde in Schotland samen met Paul Gascoigne. Gatusso zegt genoten te hebben van het gezelschap van de Engelsman.

"Ik heb genoten van mijn tijd bij Rangers. Glasgow was de eerste plaats waarin ik voor het eerst als professionele voetballer ging denken. Toen ik bij Perugia speelde, ontbrak mij de mentale kracht om het veld op te gaan zonder de angst te hebben om een fout te maken. Toen ik in Schotland arriveerde, was alles compleet anders. Ik speelde met grote spelers als Brian Laudrup, Jonas Thern en Paul Gascoigne."

"Ook al was hij qua gedrag niet het perfecte voorbeeld destijds, gaf Gascoigne me vaak advies, waardoor ik me gemakkelijk thuis voelde in Glasgow", vervolgt Gattuso in gesprek met FourFourTwo. "Dat is het met Gascoigne: hij is berucht vanwege die grappen. Bijvoorbeeld: hij verwelkomde mij bij Rangers door in mijn sokken te poepen. Maar er waren ook zoveel hele aardige gebaren. Hij maakte iedereen in de kleedkamer altijd aan het lachen."