Streppel negeert gefrustreerde spits: ‘Ik kan hier niet echt iets mee’

Henk Veerman stak zondag zijn onvrede over zijn geringe aantal speelminuten niet onder stoelen of banken. De aanvaller sprak na de wedstrijd tegen FC Twente, waarin hij elf minuten in actie kwam, van ‘een ramp’. Jurgen Streppel kan niet zoveel met de woorden van de gefrustreerde Veerman.

“Hoeveel wedstrijden heeft Henk achter elkaar gespeeld? Zes, ja. I rest my case. Volgens mij is Henk de laatste twee weken ook nog ingevallen. Ik moet de keuzes maken. Soms gaat dat ten koste van Henk, Reza Ghoochannejhad, Pelle van Amersfoort, Morten Thorsby of Doke Schmidt, noem ze allemaal maar op”, aldus Streppel in de Leeuwarder Courant.

De trainer voegt eraan toe dat Heerenveen in zijn ogen ‘twee goede spitsen’ heeft, waarmee hij dus doelt op Reza en de 26-jarige Veerman. Met de woorden van de Volendammer kan Streppel naar eigen zeggen ‘niet echt iets’: “Het gaat niet alleen om Henk Veerman of Jurgen Streppel. Het gaat om Heerenveen.”

Veerman kwam dit seizoen 25 keer in actie in het eerste elftal van sc Heerenveen. Daarin was hij goed voor acht doelpunten en twee assists. Hij noemde zijn situatie vorige week ‘enorm frustrerend’: “Ik ben er absoluut niet blij mee. Dat is duidelijk. Maar je kan er helemaal niks aan doen. Daar is eigenlijk alles mee gezegd, ik kan er gewoon niks meer aan doen.”