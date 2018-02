Armenteros omzeilt FIFA-regels en vindt nieuwe club: ‘Een echte topscorer’

Samuel Armenteros heeft onderdak gevonden. Portland Timbers maakt vrijdagavond namelijk bekend dat de aanvaller voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Benevento, de Italiaanse club waar de Zweed niet meer aan spelen toekwam. De MLS-club heeft bij de overeenkomst een optie tot koop afgedwongen.

“Armenteros heeft bewezen dat hij veel goals kan maken. We kijken er naar uit om hem in ons team te zien spelen”, aldus Gavin Wilkinson, algemeen directeur bij Portland Timbers, op de clubsite. “Het was prioriteit van ons om nog een aanvaller te halen die invloed kan hebben op onze wedstrijden. We geloven dat Samuel de juiste mindset en karakter heeft om een positieve impact te maken.”

De spits stond afgelopen transferwindow in de nadrukkelijke belangstelling van FC Utrecht, maar omdat de Zweed dit seizoen al namens twee clubs heeft geacteerd, namelijk Benevento en Heracles Almelo, ging een transfer niet door, omdat volgens de FIFA het niet is toegestaan om voor meer dan twee clubs per seizoen te spelen. In de Verenigde Staten begint men binnenkort aan een nieuw seizoen, waardoor Armenteros direct inzetbaar zal zijn.

“We zijn ongelooflijk blij dat we weer een kwaliteitsaanvaller kunnen toevoegen aan de ploeg”, aldus Giovanni Savarese, trainer van Portland Timbers. “Samuel is een speler met een goede techniek, die heeft bewezen een echte topscorer te zijn. We kijken er naar uit Samuel te laten integreren in het team. We hebben weer een solide aanvallende optie erbij voor komend seizoen.”