Van Halst ontkent opmerkelijk gerucht uit Rusland: ‘Totale onzin’

Sport-Express pakte vrijdag uit met het bericht dat Leonid Slutsky vanaf komend seizoen waarschijnlijk aan de slag gaat bij FC Twente. De handtekeningen zouden al in de lente gezet moeten worden, claimde de krant. Technisch directeur Jan van Halst doet het bericht in een reactie aan Voetbalzone af als ‘totale onzin’.

Oleg Yarovinsky werkte bij CSKA Moskou en Hull City samen met Slutsky en zou de voornaamste kandidaat zijn om als assistent van Slutsky mee te gaan naar De Grolsch Veste. Ook hij zei in de Russische media al van niets te weten: “FC Twente? Eerlijk gezegd weet ik daar niets van. Ik weet het echt niet. Er is ook geen contact geweest, absoluut niet.”

De 46-jarige Slutsky werd in december op straat gezet door Hull City. Met die club uit de Championship won de Rus slechts 4 van de 21 wedstrijden. Eind januari werd Slutsky overigens aangesteld als adviseur van de jeugdopleiding van FK Rostov. Hij adviseert de club sindsdien op het gebied van het opleiden van zowel spelers als trainers.

“Ik was blij en enthousiast toen ik werd verzocht door de voorzitter van Rostov (Artashes Arutyunyants, red.)”, zei Slutsky op de officiële website van de Russische club. “Dit akkoord met Rostov biedt een goede mogelijkheid om mijn ervaring te delen met de jeugdtrainers van de club en om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het jeugdvoetbal in de regio.” Slutsky werd in november 2016 overigens nog in verband gebracht met Vitesse.