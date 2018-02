‘Makkelijk om Ziyech af te kraken als je hem helemaal niet kent’

Hakim Ziyech liet in de wedstrijd tegen NAC Breda duidelijk merken niet gediend te zijn van de fluitconcerten aan zijn adres en Alfred Schreuder begrijpt dat wel. De rechterhand van trainer Erik ten Hag stelt dat de critici wat meer rekening zouden moeten houden met de instelling van Ziyech.

“Hakim is een jongen met een geweldige mentaliteit, maar daar hoor je niemand over. Het is zo makkelijk om hem op tv af te kraken, terwijl je de andere kant van Hakim niet eens kent”, aldus Schreuder bij Ziggo Sport. De oud-middenvelder werkte eerder bij onder meer FC Twente en TSG Hoffenheim.

In de Bundesliga zou een type-Ziyech niet zo snel bekritiseerd worden, aldus Schreuder; “Dit is Nederland, precies Nederland. Dit heb je in Duitsland niet, daar heerst een hele andere mentaliteit.” Met Ajax nemen Schreuder en Ziyech het komende zondag op tegen FC Twente, de nummer zestien van de ranglijst.

De 24-jarige Ziyech scoorde woensdag tegen Roda JC Kerkrade en weigerde daarna te juichen: “Het maakt mij niet zoveel uit. Er wordt van alles geschreven en dat soort gekkigheid. Laat ze maar schrijven. Ik doe het wel met m’n voeten”, zei hij na afloop. De Marokkaans international staat dit seizoen op zes doelpunten en acht assists in de Eredivisie.