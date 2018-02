Gefrustreerde Mahrez haalt uit: ‘Al deze aannames zijn compleet onjuist’

Riyad Mahrez en Leicester City hebben vrijdag tekst en uitleg gegeven over de situatie rond de Algerijn. De aanvaller, die sinds deadline day afwezig was bij the Foxes, geeft in een statement aan dat veel verhalen over zijn persoon zijn verzonnen. Mahrez zou onder meer zwaar depressief zijn geweest na het afketsen van een transfer en zou nog steeds azen op een vertrek.

"Ik heb onderdeel uitgemaakt van dit Leicester City dat al zoveel succes heeft geboekt, zoals promotie en landskampioen worden", begint Mahrez, die in de wedstrijdselectie voor het duel met Manchester City is opgenomen, in een statement. "Mijn doelstellingen zijn altijd hetzelfde gebleven: mijn volle honderd procent geven als ik voor de club, de fans en mijn teamgenoten speel."

"Over de afgelopen tien dagen hebben veel mensen, die claimen mijn vriend te zijn, over mij gesproken en dingen gezegd, terwijl ze niets van mij weten. Daarbovenop hebben veel mensen en journalisten aannames gedaan zonder een verhaal grondig te checken. Ik wil duidelijk maken dat al deze aannames over waarom ik absent was, compleet onjuist zijn. Als deze aannames zijn gedaan zonder enige vorm van fundering."

Leicester City is vooral blij dat Mahrez, die vrijdag heeft meegetraind, weer gefocust is op presteren met de club: "Riyad blijft een enorm gewaardeerd lid van de selectie van Claude Puel. Hij is gefocust, net als zijn ploeggenoten, om nog meer succes te boeken met Leicester City." Zaterdagavond gaan the Foxes op bezoek bij Manchester City, de club die de laatste dagen van de winterse transferwindow aasde op de diensten van Mahrez.