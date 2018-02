Da Cruz hoopt op belletje KNVB: ‘Iedereen wil international zijn’

PARMA - Alessio da Cruz maakte begin januari voor ongeveer drie miljoen euro de overstap van Novara naar Parma en in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever was de aanvaller direct goed voor een assist. De 21-jarige Almeerder wil die lijn doortrekken en blijft tevens hopen op een uitnodiging voor het Nederlands elftal.

Da Cruz werd één keer eerder opgeroepen voor Oranje, want in 2014 deed hij in zes oefenwedstrijden mee bij de Onder-18. Sindsdien bleef het stil. “Het ging heel goed bij de Onder-18, maar daarna sloot ik aan bij het eerste van FC Twente en speelde ik niet veel wedstrijden meer. Ik ben nog één of twee keer op de reservelijst gezet van Oranje, maar daar is het bij gebleven”, zegt Da Cruz in gesprek met Voetbalzone.

Da Cruz heeft een in Portugal geboren Kaapverdische vader en beschikt over een dubbel paspoort. Hij mag ook uitkomen voor De Blauwe Haaien, die momenteel op de 67e plaats staan op de wereldranglijst van de FIFA. Da Cruz zou niet de enige Nederlander zijn die uitkomt voor Kaapverdië, want ook Garry Rodrigues (Galatasaray) en Jamiro Monteiro (Heracles Almelo) spelen voor het team van bondscoach Lúcio Antunes. Overigens heeft ook Portugal bij Da Cruz’ zaakwaarnemer geïnformeerd, want de speler kan vanwege de achtergrond van zijn vader ook nog voor dat land kiezen.

“De voorzitter van de Kaapverdische bond heeft, omdat ik zelf geen Portugees spreek, gebeld met mijn vader. Ze hebben me regelmatig gevolgd in de Serie B en willen me graag uitnodigen om voor Kaapverdië uit te komen. Ze zien in mij een speler die goed bij ze past.” De voorkeur van Da Cruz gaat wel uit naar een carrière bij Oranje: “Ik ben in Nederland geboren en opgegroeid. Ik vond het prachtig om uit te komen voor de Onder-18 en Nederland is gewoon mijn land. Het is jammer dat ik nu niet meer word geselecteerd.”

Heb je het gevoel dat je over het hoofd wordt gezien?

“Aanvankelijk niet, want ik speelde bij FC Dordrecht en het is begrijpelijk dat ze niet naar spelers van die ploeg kijken. Ik hield me er toen dus niet mee bezig, maar in Italië presteer ik goed, in een competitie van een goed niveau. Ik heb nu dus wel een beetje het gevoel dat ze niet naar mij kijken.”

Heb je voor jezelf een deadline gesteld voor wanneer je opgeroepen wil zijn?

“Nee, want ik wil niet dreigend overkomen, totaal niet. Ik ben 21 en mag volgens mij nog tot mijn 23e uitkomen voor Jong Oranje. Zit ik er dit en volgend jaar niet bij, ja, dan ga ik andere opties overwegen. Dan zou ik wel voor Kaapverdië willen overkomen. Iedereen wil namelijk internationaal voetballen voor een land. Mijn voorkeur gaat nogmaals uit naar Oranje en daar zal ik ook zo lang mogelijk op wachten. Maar ik moet gewoon goed blijven presteren.”

Hoe groot acht je de kans dat je ooit in actie komt voor het grote Oranje?

“Dat vind ik lastig om te zeggen. Dat is totaal afhankelijk van mijn eigen ontwikkeling. Ik zit nu nog niet eens bij Jong Oranje, dus het is niet verstandig om op de zaken vooruit te lopen. Het doel is allereerst om opgeroepen te worden voor Jong Oranje en ik denk ook wel dat dat een reëel doel is. Ik presteer hier goed en heb een mooie transfer naar Parma gemaakt. Dat doet mijn kansen voor een uitnodiging voor Jong Oranje misschien goed.”

Da Cruz kwam in dienst van Novara tot vijf doelpunten en vier assists in negentien officiële wedstrijden en maakte onlangs dus promotie. Hij tekende bij Parma en leverde bij zijn debuut een assist af tegen Brescia (2-1 verlies). Komende zondag staat het thuisduel met Perugia op het programma. Waar Parma strijdt om een plekje in de play-offs voor promotie naar de Serie A, daar moet Da Cruz’ vorige werkgever Novara alle zeilen bijzetten om zich te handhaven. I Biancoazzurri staan met 27 punten maar net boven de degradatiestreep in de Serie B.

Sportief directeur Domenico Teti zegt te balen van het vertrek van Da Cruz: “Hij was belangrijk voor ons. Hij is een goede speler met diepgang, scorend vermogen en het vermogen om zijn medespelers in stelling te brengen. Parma bracht vervolgens een goed bod uit... Alessio zou een speler kunnen worden voor de Serie A, maar het is aan hem om daaraan te werken. Wat betreft zijn keuze voor een nationale ploeg: hij moet gewoon met zijn hart kiezen”, aldus de bestuurder. “Oranje is in ieder geval een van de beste landenploegen van Europa, met enorm veel goede spelers. Ik denk dat als Alessio hard blijft werken en zich in de luwte van de Serie A verder blijft ontwikkelen, hij een erg goed niveau kan bereiken.”