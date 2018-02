‘We begrijpen het, maar het is niet alsof we Van Dijk hebben gestolen’

Virgil van Dijk maakte in de afgelopen transferperiode na maanden van geruchten zijn overstap van Southampton naar Liverpool en de Oranje-international keert zondag voor de eerste keer met zijn nieuwe werkgever terug op St. Mary’s. Jürgen Klopp weet niet precies hoe zijn centrale verdediger ontvangen zal worden door de fans van the Saints, maar hoopt dat Van Dijk zich er niet te veel door laat afleiden.

“Ik weet niet precies wat voor reactie hij zal krijgen. Waarschijnlijk niet de meest vriendelijke, maar ik weet het niet zeker. Ze waren altijd heel aardig voor Clyney (Nathaniel Clyne,red.), Adam Lallana misten ze natuurlijk het meest. Ze hebben ook Dejan Lovren gehad, de ontvangst van Sadio Mané was oké”, vertelt de trainer tijdens een perspraatje. “Virgil was de laatste en we begrijpen het. Het is niet iets waar we het over hebben, misschien wordt het in de toekomst wel normaal.”

“We moeten daarheen om te voetballen. Ik denk niet dat iemand bij Southampton zal zeggen dat we hem hebben gestolen of iets in die richting. Het was een heel erg openbare deal, de cijfers zijn, hoewel ze nooit helemaal honderd procent klopten, oké. Misschien zijn ze dankbaar, blij met al het geld dat ze nu hebben. Er komen daar nog een aantal spelers uit de Premier League vandaan, Ox (Alex Oxlade-Chamberlain, red.) ook, al heeft hij een andere route genomen. Theo Walcott ook, misschien moeten we een scoutingafdeling opzetten in Southampton. Het laat zien dat ze daar goed werk doen.”

Klopp is nog van plan om er met Van Dijk over te praten: “Voetbalfans willen proberen te verstoren wat wij doen. Of het aardig is? Dat denk ik niet. Of het invloed zal hebben? Dat denk ik ook niet, we zullen het zien. We maken het niet te groot, al weet ik dat het best speciaal is. We denken aan de wedstrijd en proberen geen situaties uit de weg te gaan. We moeten het accepteren, het wordt luidruchtig, misschien niet zo aardig, maar we moeten voetballen.”