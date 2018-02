Pechvogel van Napoli loopt opnieuw zware blessure op

Faouzi Ghoulam heeft zijn laatste wedstrijd voor Napoli dit seizoen mogelijk al gespeeld. De koploper van de Serie A laat via zijn officiële kanalen weten dat de Algerijnse linksback vrijdag tijdens de training een ogenschijnlijk zware knieblessure heeft opgelopen.

Een daadwerkelijke diagnose ontbreekt op dit moment nog, maar Napoli laat weten dat alles erop duidt dat Ghoulam zijn rechterknieschijf heeft gebroken. Voor de verdediger is dat een volgende dreun in een door blessureleed geplaagd seizoen.

De international van Algerije staat al sinds begin november aan de kant, nadat hij in het Champions League-duel met Manchester City een gescheurde kruisband opliep. Ghoulam was net op de weg terug, maar lijkt zich nu opnieuw te moeten opmaken voor een lange periode in de lappenmand. De back speelt sinds januari 2013 voor Napoli, dat hem destijds voor vijf miljoen euro oppikte bij Saint-Étienne.