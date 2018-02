Utrecht-spits verdedigt wangedrag: ‘De Ajax-spelers konden er wel om lachen’

Lukas Görtler kwam twee weken geleden onder vuur te liggen, nadat hij zich in het thuisduel van FC Utrecht met Ajax meermaals misdroeg. De spits beging in de eerste helft een grove overtreding en werd in de slotfase van de wedstrijd alsnog met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Görtler is naar eigen zeggen geschrokken van alle ophef rondom zijn persoon.

Nadat een harde tackle op Nicolás Tagliafico hem tegen Ajax slechts een gele kaart opleverde, kon de Duitser in de slotfase van dat duel alsnog inrukken met een rode kaart. Görtler hield het spel op, door de bal als wisselspeler vast te houden. Hij betwist echter een onsportieve speler te zijn "Het is zo ver bezijden de waarheid", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het heeft me oprecht pijn gedaan."

Het betekende voor Görtler zijn eerste rode kaart in zijn loopbaan. "Mijn overtreding op Nicolás Tagliafico gebeurde in een split second. Mijn timing klopte niet", verdedigt hij zijn actie. "Zag ik achteraf, want op het veld dacht ik dat een gele kaart een terechte 'berisping' was. Net als alle andere spelers en Ajacieden overigens. De trainer (Jean-Paul de Jong, red.) zei: de beelden laten zien dat het rood was. Dat wilde ik niet geloven, maar toen ik ze met mijn eigen ogen zag, kon ik ook niet onder die conclusie uit. Gelukkig was hij niet geblesseerd."

Görtler liet zichzelf in de slotfase echter opnieuw gaan. Justin Kluivert wilde het spel snel hervatten, maar dat werd verhinderd door de toen al gewisselde Utrecht-aanvaller. "Ajax drong aan en stond op het punt de 0-1 te maken. Dan doe je onbewust gekke dingen. Ik verbaasde mezelf ook trouwens", aldus Görtler, die, net als diverse media uit Duitsland, liever spreekt van een 'handigheidje'. "Zo zie ik het zelf ook wel een beetje. Ik ben geen boef. Misschien hooguit een beetje ondeugend. Achteraf konden de Ajax-spelers er trouwens ook wel om lachen."