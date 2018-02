Steun voor verguisde Feyenoorder: ‘Lekker, nu moeten jullie wat zeggen’

Bilal Basacikoglu was in het verleden regelmatig de gebeten hond bij het publiek van Feyenoord, maar donderdagavond was de buitenspeler in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van grote waarde voor de Rotterdamse club. Hij kwam in de eerste helft als invaller binnen de lijnen en verzorgde kort na rust de assist voor de openingstreffer van Jens Toornstra. Laatstgenoemde spreekt zijn steun uit aan zijn teamgenoot.

Basacikoglu werd in de zomer van 2014 voor drieënhalf miljoen door Feyenoord opgepikt bij sc Heerenveen, maar slaagde er sindsdien nog niet in de harten van de supporters te veroveren. De aanvaller komt maar nauwelijks aan spelen toe, maar tegen Groningen mocht hij plots opdraven als invaller, nadat Sam Larsson halverwege de eerste helft geblesseerd afhaakte. "Het was een prima voorzet van Bilal", vertelt Toornstra in gesprek met Goal over het voorbereidend werk van de vleugelspeler. "Hij viel vandaag goed in vond ik, dus goed van hem."

lekker bilal nu moeten jullie wat zeggen. Eerst afzagen en nu niks zeggen #bah — Eljero Elia (@EljeroElia) 8 februari 2018

"Ik kan niet begrijpen dat er kritiek is op Bilal. Het is een speler van Feyenoord en ik vind dat je sowieso achter je eigen spelers moet staan. Die jongen werkt altijd heel hard en ik denk dat hij tegen FC Groningen goed heeft gespeeld", vervolgt de middenvelder. Toornstra had naar eigen zeggen niets meegekregen van het cynisme dat van de tribunes kwam, nadat Basacikoglu werd ingebracht door trainer Giovanni van Bronckhorst. "Ik heb het niet gemerkt, maar als jullie het hebben gehoord, dat zou ik wel raar vinden."

Eljero Elia bekeek de wedstrijd echter op televisie en had de kritiek op Basacikoglu wel meegekregen. "Lekker Bilal, nu moeten jullie wat zeggen. Eerst afzagen en nu niks zeggen", liet de oud-Feyenoorder geërgerd weten via Twitter. Elia speelde vorig seizoen bij Feyenoord samen met Basacikoglu. Sinds afgelopen zomer komt hij in Turkije uit voor Istanbul Basaksehir.