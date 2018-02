Mourinho: ‘Ik ben blij, hij krijgt zijn contract en zal nog jaren blijven’

José Mourinho liet zich in de afgelopen tijd regelmatig negatief uit over Luke Shaw en Manchester United werd in verband gebracht met de komst van linksbacks als Alex Sandro en Danny Rose. De 22-jarige Engelsman lijkt Mourinho nu echter te hebben overtuigd van zijn kwaliteiten en de kans is groot dat Shaw nog voor het einde van het seizoen een nieuw contract gaat tekenen op Old Trafford.

“Luke laat mij niet van gedachten veranderen, het gaat slechts om het ontwikkelen of het niet ontwikkelen van zijn talent. Ik ken Shaw al sinds hij in de Premier League debuteerde voor Southampton en ik ken zijn potentieel en kwaliteiten. Of hij meer kan worden zoals ik het graag zie? Zoals ik wil dat spelers het niet alleen op het veld laten zien maar ook tijdens trainingen? Hij heeft erg zijn best gedaan”, legt de Portugees uit tijdens een perspraatje.

“Hij is nu een paar maanden vrij van blessures, die soms je ontwikkeling kunnen belemmeren, en daar ben ik erg blij mee. De natuurlijke consequentie is dat hij zijn contract zal krijgen en dat hij nog jaren speler van Manchester United zal blijven”, gaat Mourinho verder. Shaw ligt door zijn huidige verbintenis nog tot de zomer vast, al heeft zijn club wel een optie om er een jaar aan vast te plakken.

Manchester United reist zondag af naar St. James’ Park om het op te nemen tegen Newcastle United en Mourinho kan in ieder geval niet beschikken over twee verdedigers: “Het gaat prima met het team, alles is goed. Eric Bailly en Daley Blind zullen er niet bij zijn. Zlatan Ibrahimovic traint sinds twee dagen weer mee met het team en het gaat steeds beter met hem.”