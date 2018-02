eDivisie: Roberto Carlos scoort heerlijk voor PSV, Ajax lijdt gezichtsverlies

PSV is de grote winnaar van de vijfde speeldag van de eDivisie. De winterkampioen won zelf van Sparta Rotterdam, dat in de vier duels na de winterstop evenmin punten had laten liggen. De opmars van AZ werd gestuit door VVV-Venlo, terwijl Ajax teleurstelde met een gelijkspel tegen laagvlieger FC Twente. Feyenoord en Heracles Almelo wonnen en staan nu, net als Sparta, op twaalf punten.

Ali Riza Aygun, eSporter van PSV, in opperste concentratie

Sparta Rotterdam - PSV 0-4

Ali Riza Aygun maakte een einde aan de zegereeks van Frank van der Slot, die de eerste vier duels na de winterstop had gewonnen. De eSporter van PSV, die de eerste seizoenshelft als winterkampioen had afgesloten, nam pas na een uur spelen afstand van zijn tegenstander. De 0-3 van Roberto Carlos, na miscommunicatie in de defensie, mocht er zijn.

Aristote Ndunu, eSporter van AZ

AZ - VVV-Venlo 2-2

Aristote Ndunu scoorde liefst achttien keer in zijn laatste twee duels én won elk van de vier wedstrijden na de winterstop, maar op de vijfde speeldag ging het mis. Nick Cooiman, eSporter van VVV, leek zelfs een zeer verrassende 1-2 overwinning te boeken, maar vlak voor tijd schoot Cristiano Ronaldo na een heerlijke sleepbeweging de 2-2 binnen.

Emre Benli, eSporter van FC Twente

Ajax - FC Twente 2-2

Op papier een makkelijke ontmoeting voor Dani Hagebeuk, die na enkele minuten al de leiding nam. Een heerlijk diagonaal schot van Neymar betekende nog voor rust de 1-1. Ajax kwam in de tweede helft via een rake strafschop opnieuw op voorsprong. De vreugde was van korte duur: Emre Benli maakte al snel gelijk en dat was tevens de toch wel verrassende eindstand.

Paskie Rokus, eSporter van Vitesse, tijdens een interview

Vitesse - Feyenoord 1-5

Jaey Daalhuisen gaf collega Paskie Rokus een flink pak slaag. Onder leiding van Thierry Henry liep Feyenoord uit naar een 0-4 voorsprong. Vitesse maakte enkele minuten voor tijd de eretreffer, via Alessandro Del Piero, maar in de allerlaatste minuut was het Henry die de eindstand bepaalde. Vitesse blijft zodoende in de middenmoot, terwijl Feyenoord bovenin aanhaakt.

