Van Bronckhorst: ‘Je ziet dat hij met zijn vorm aan het worstelen is’

Nicolai Jörgensen was vorig seizoen een van de pijlers onder de landstitel van Feyenoord, maar heeft het in de huidige voetbaljaargang lastiger. De Deen scoorde tot nu toe slechts zeven keer in de Eredivisie en heeft de afgelopen weken moeite om het verschil te maken. Giovanni van Bronckhorst gelooft echter dat zijn spits op de weg terug is. Bekijk de volledige reactie van de trainer van de Rotterdammers hieronder.