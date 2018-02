Van Bronckhorst stelt Feyenoord-fans teleur: ‘Hij zit in voorbereiding’

Robin van Persie was donderdagavond tegen FC Groningen in zijn vierde wedstrijd na zijn terugkeer bij Feyenoord voor het eerst trefzeker. De 34-jarige spits werd dertien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht door Giovanni van Bronckhorst en had amper twee minuten nodig om het doel te vinden. Een basisplaats lonkt zodoende voor Van Persie, maar Van Bronckhorst benadrukt rustig aan te doen met de vedette.

De Feyenoord-trainer vertelt vrijdag op een persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Vitesse van aankomend weekeinde dat Van Persie pas drie weken in training is. "Aan het eind van de wedstrijd ontstaat er meer ruimte voor hem. Dat is ideaal", wordt hij geciteerd door RTV Rijmond. "De roep om Van Persie wordt luider, maar wij kijken wat het beste is voor hem. We willen hem meer speeltijd geven, maar het is alsof hij nog in de voorbereiding zit. Voor een hele wedstrijd heeft hij nog wel even nodig."

Van Bronckhorst vindt het lastig om aan te geven wanneer de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal wel klaar is voor een basisplaats. "We hebben geen schema in ons hoofd voor Van Persie, met oplopende speeltijd", vervolgt de oefenmeester. "Ik denk dat zijn max inmiddels hoger ligt dan een kwartier, maar ik wissel aan de hand van het wedstrijdbeeld."

Tegenover de euforie rondom Van Persie staat de matige vorm van aanvalsleider Nicolai Jörgensen. De Deen scoorde niet in zijn laatste vijf duels voor Feyenoord. "Jörgensen worstelt met zijn vorm", erkent Van Bronckhorst. "Dat was in Venlo (tegen VVV, red.) zo en gisteren in de tweede helft werd het beter. Zijn kansen om te scoren gaan weer komen, daar zijn we hard mee bezig. Om de Jörgensen uit het verleden weer te zien."