Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Huntelaar evenaart Kezman

Wie waren in de afgelopen Eredivisie-speelronde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? In speelronde 22 evenaarde Klaas-Jan Huntelaar Mateja Kezman en waren PSV en NAC Breda hofleveranciers.

DM: David Jensen (FC Utrecht), statistiek: drie reddingen - Jensen hield in zijn laatste twee thuisduels in de Eredvisie de nul.

RV: Jonas Svensson (AZ), statistiek: 82 balcontacten - AZ hield voor de negende keer dit seizoen de nul, drie keer meer dan in het gehele vorige seizoen.

CV: Nicolas Isimiat-Mirin (PSV), statistiek: drie schoten geblokkeerd - PSV hield dit seizoen tien keer de nul, meer dan iedere andere Eredivisie-ploeg.

CV: Daniel Schwaab (PSV), statistiek: zeven keer balbezit gewonnen - PSV hield voor de derde keer op rij ‘de nul’ in een Eredivisie-duel, dit is voor het eerst sinds september 2016 dat de Eindhovenaren dit presteren in de Eredivisie (vier duels op rij ‘de nul’).

LV: Angeliño (NAC Breda), statistiek: vijf kansen gecreëerd - Angeliño creëerde dit seizoen 51 kansen voor NAC Breda, minimaal 18 meer dan iedere andere verdediger in de Eredivisie.

CM: Jordy Croux (Willem II), statistiek: vier geslaagde voorzetten - Croux was de eerste Willem II-speler die dit seizoen vier (van zijn zeven) voorzetten uit open spel aan zag komen bij een teamgenoot.

CM: Ben Rienstra (Willem II), statistiek: drie kansen gecreëerd - Rienstra scoorde 3 keer in zijn laatste 7 Eredivisie-duels, even vaak als in zijn 66 Eredivisiewedstrijden daarvoor.

CM: Manu Garcia (NAC Breda), statistiek: tien succesvolle dribbels - Garcia is de eerste speler sinds Jesús Manuel Corona in 2014/15 die in één seizoen tot tweemaal toe tien of meer succesvolle dribbels in een Eredivisie-wedstrijd noteert.

RA: Thierry Ambrose (NAC Breda), statistiek: vier schoten, twee op doel - NAC Breda was voor het eerst zes keer trefzeker in een Eredivisie-duel sinds 16 oktober 1993, toen eindigde het thuisduel met sc Heerenveen in 6-0. Thierry Ambrose was betrokken bij twee goals (één goal, één assist).

CA: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), statistiek: twee schoten op doel, twee doelpunten - Huntelaar wist voor de 29e keer minstens 2 keer te scoren in één Eredivisie-duel, geen speler deed dit vaker deze eeuw (samen met Mateja Kezman).

LA: Hirving Lozano (PSV), statistiek: zes schoten, zes gecreëerde kansen - Lozano maakte voor de vijfde keer dit seizoen de eerste treffer in een Eredivisie-duel, geen speler deed dat vaker dit Eredivisie-seizoen.