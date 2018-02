Feyenoord treft Engelse grootmacht in achtste finales UEFA Youth League

Feyenoord Onder 19 wacht in de achtste finales van de UEFA Youth League een uitwedstrijd tegen Chelsea, zo heeft de loting vrijdagmiddag uitgewezen. Het duel zal op 20 of 21 februari worden afgewerkt. Mocht Feyenoord weten af te rekenen met Chelsea, dan speelt het in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Bayern München en Real Madrid.

Feyenoord was in de eerste seizoenshelft als tweede geëindigd in een poule met Manchester City, Shakhtar Dontesk en Napoli en kreeg zodoende in een play-offronde de kans om zich alsnog te plaatsen voor de achtste finales. Die missie werd deze week door het elftal van Cor Adriaanse volbracht met met een 2-3 overwinning op het Slowaakse FC Nitra.

Tegenstander Chelsea schaarde zich voor de winterstop probleemloos bij de laatste zestien van de UEFA Youth League. De Engelsen eindigden in een groep met Atlético Madrid, AS Roma en Qarabag FK met vijftien punten uit zes duels moeiteloos als eerste. De achtste finales in de UEFA Youth League worden over één duel afgewerkt.

Volledige loting:

Bayern München - Real Madrid

Manchester City - Internazionale

Atlético Madrid - FC Basel

FC Porto - FC Salzburg

Paris Saint Germain - Barcelona

Liverpool - Manchester United

Tottenham Hotspur - AS Monaco

Chelsea - Feyenoord