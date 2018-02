Langst dienende Eredivisie-speler beloond met zeldzaam contract

ADO Den Haag komt vrijdagmiddag met bijzonder contractnieuws. De Eredivisionist laat via de officiële kanalen weten dat doelman Robert Zwinkels een verbintenis voor onbepaalde tijd zal gaan tekenen, waarvan twee jaar als voetballer.

Contracten voor onvoorwaardelijke tijd zijn zeldzaam in de voetballerij, maar ADO beloont Zwinkels daarmee voor zijn loyaliteit. De 34-jarige keeper speelt al zijn gehele carrière voor de club uit de Hofstad, nadat hij een groot deel van de jeugdopleiding van Ajax had doorlopen. Met ruim dertien dienstjaren is hij de langst dienende speler in de Eredivisie.

Zwinkels is lang niet altijd eerste doelman geweest bij ADO, maar sinds de komst van Alfons Groenendijk precies een jaar geleden is hij onomstreden in het Haagse doel. De sluitpost miste dit seizoen nog geen wedstrijd in de Eredivisie. Het vorige contract van Zwinkels liep aan het einde van dit seizoen af, maar daar komen nu dus twee voetbaljaargangen bij. Daarna zal hij een andere functie binnen de club krijgen.