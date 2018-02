Titanenstrijd op Wembley: ‘Kane is exceptioneel, maar hij is completer'

Volgende week dinsdag staat op Wembley de eerste ontmoeting tussen Tottenham Hotspur en Juventus op het programma in de achtste finales van de Champions League. Veel ogen zullen dan gericht zijn op Harry Kane, maar volgens oud-voetballer Abel Balbo doet Gonzalo Higuaín weinig onder voor de aanvalsleider van the Spurs.

Kane voert momenteel de topscorerslijst in de Premier League aan met 22 doelpunten in 25 optredens en was ook in de Champions League dit seizoen al goed voor 6 treffers. "Het is een mooi duel", vertelt de oud-spits van onder meer AS Roma tegen Tuttosport. "We zullen er zoveel over praten en uiteindelijk zullen de verdedigers scoren. Dat gebeurt altijd! Het zijn twee geweldige aanvallers, maar mijn voorkeur gaat uit naar Higuaín."

"De Engelsman is als afmaker exceptioneel, maar Pipita is completer", vervolgt Balbo. Higuaín is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Juventus, dat hem in de zomer van 2016 voor 94 miljoen euro oppikte bij Napoli. Hij was in zijn debuutjaar goed voor 24 doelpunten in 38 Serie A-duels. Dit seizoen staat de teller na 22 competitieoptredens op 13 goals. "Maar behalve dat hij scoort, is hij met zijn spel ook van grote waarde voor het team", verzekert Balbo.