Wenger vol vertrouwen: ‘Ik zei hetzelfde bij Özil, jullie geloofden me niet'

Arsenal slaagde er begin deze maand in het aflopende contract van Mesut Özil te verlengen en de Londense club is vol vertrouwen dat het spoedig ook twee andere dragende spelers langer aan zich kan binden. Manager Arsène Wenger laat in aanloop naar de stadsderby van zaterdagmiddag tegen Tottenham Hotspur weten goede hoop te hebben dat ook Jack Wilshere en Aaron Ramsey spoedig hun toekomst zullen verbinden aan Arsenal.

Met name het langer vastleggen van Wilshere lijkt op dit moment prioriteit te hebben voor the Gunners. De 26-jarige middenvelder is in het bezit van een aflopend contract in het Emirates Stadium, waardoor hij aan het einde van dit seizoen transfervrij de deur uit dreigt te lopen. "Ik ben positief gestemd, want ik wil dat hij blijft", wordt Wenger vrijdag geciteerd in diverse Engelse media. "Ik doe er alles aan wat binnen mijn vermogen ligt om hem blij te maken. We proberen vooruitgang te boeken. Ik zei hetzelfde bij Özil, maar jullie geloofden me niet."

Overigens zal Wilshere zelf wel water bij de wijn moeten doen, verzekeren vrijwel alle Engelse media. De technicus verdient momenteel ongeveer 125.000 euro op weekbasis, maar Arsenal wil het basissalaris van Wilshere gezien zijn blessurerijke verleden in een nieuw contract verlagen tot circa 110.000 euro. De Engels international zou via allerlei bonusconstructies echter nog altijd tot één van de grootverdieners bij Arsenal kunnen gaan behoren.

Het contract van Ramsey loopt nog door tot halverwege 2019. "Zijn situatie verschilt enigszins van die van Jack; we zijn niet gebonden aan een bepaalde tijdsspanne", vervolgt Wenger. "Met Jack moeten we nu zaken gaan doen. Met Aaron zou het niet veel uitmaken of we nu twee of drie weken verliezen. Ik wil dat hij ook blijft, vooral als hij nu ook begint met het maken van hattricks", besluit de oefenmeester, verwijzend naar de drie doelpunten die de Welshman afgelopen weekeinde maakte tegen Everton.