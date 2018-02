Real kan bod van 150 miljoen uit Engeland verwachten

Abel Hernandez keert wellicht terug naar Italië, waar hij jarenlang voor Palermo speelde. Internazionale wil de aanvaller, die over een aflopend contract met Hull City beschikt, in de zomermaanden inlijven. (Corriere dello Sport)

Arsenal is zeker niet de enige Premier League-club met interesse in Pablo Moreno. Ook Manchester City en Manchester United zitten achter de pas vijftienjarige aanvaller van Barcelona aan. (Diverse Spaanse media)