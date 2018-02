‘Het voetbal is hier anders, na de eerste training stond ik over te geven’

Marios Lomis en Jordi van Vugt hebben Nederland achter zich gelaten om te gaan voetballen en studeren in de Verenigde Staten. Lomis heeft er al een half jaar opzitten en verdiende een profcontract bij North Carolina FC. “Een studie combineren met voetbal, het sprak me enorm aan. De grootste reden waarom ik dit heb gedaan is toch wel de ervaring."

“Je komt overal”, vertelt Lomis in een interview met Voetbalzone. “Je vliegt overal naar toe, zoals bijvoorbeeld New York. En het wordt allemaal vergoed. Het hele idee om te voetballen op een relatief hoog niveau en daarnaast een studie te volgen sprak mij enorm aan. Tegelijkertijd wist ik dat wanneer ik het goed zou doen bij Creighton University, ik de kans had om hogerop te komen. Met die gedachte in mijn achterhoofd ging ik daar naartoe.”

Van Vugt stond vorig seizoen nog onder contract bij Kozakken Boys. Hij stapte in januari op het vliegtuig naar Utah, waar hij zich heeft aangesloten bij de Southern Utah University. Zijn studie Business Administration combineert hij met voetballen in de NCAA Division II. “Het niveau hier is heel moeilijk te vergelijken met een klasse in Nederland. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan vergelijk ik het met de Eerste Klasse. Het voetbal is hier alleen veel anders, het gaat er hier veel fysieker aan toe. De trainingsintensiteit ligt hier ook enorm hoog. Tijdens de wedstrijd is het echt negentig minuten lang gas geven. De trainingen zijn zwaar, dat was in het begin wel wennen. Na de eerste training stond ik letterlijk over te geven."